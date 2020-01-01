Очень часто, даже после капитального ремонта, многие сталкивались с такой проблемой как скрипящий деревянный пол. Чтобы этого не происходило, необходимо выяснить причину и принять меры.

Самая распространенная причина скрипа пола - недостаточно хорошо соединенные между собой доски, в результате нагрузки одна половица цепляет другую. Также пол может скрипеть по причине прогнивших досок, либо усохших со временем и трущихся о гвозди. Выяснив причину, начинайте принимать меры. Если причина кроется в усушке досок или они плохо скреплены между собой, можно попробовать вставить щепки. Для этого выбираем самое широкое место расхождения досок и забиваем щепу, и вбиваем ещё несколько на равных расстояниях друг от друга. Так проделываем и с другими досками. Если пол скрипит в результате «болтания» на гвоздях, то следует вкрутить шурупы по всей длине доски, так доска не будет двигаться на гвоздях. После этого следует произвести реставрацию всего пола, скрыть все неровности и заново нанести краску или лаковое покрытие.

Если данные способы не помогают, то остаётся только срывать весь пол, перебирать каждую доску. Те доски, которые совсем сгнили и сильно повреждены вредителями, необходимо заменить. Обязательно следует подгонять их по высоте. При этом не следует срывать сразу все доски одновременно, сначала убирают около 3 досок с одного края, проверяют целостность и крепят на место, максимально прижав, друг к другу. Так проделывают и с остальными половицами.

Существует также большое количество «народных» методов избавления от скрипа. Например, можно заделать щели между половицами клеевой смесью. Также можно с помощью строительного фена прогреть стыки и залить в них расплавленный парафин, либо растительное масло. Ни в коем случае нельзя использовать машинные масла, так как они очень вредны для здоровья.

Вышеприведенные способы реставрации пола подходят только для деревянного пола. Если поверх деревянного пола наложено другое напольное покрытие (линолеум, ламинат или другое), то нужно сначала произвести их демонтаж и приступать непосредственно к ремонту.

Также можно проводить профилактические мероприятия при монтаже пола, а именно плотно их соединять друг с другом и обрабатывать герметиком, либо клеевой смесью. Кроме того, стоит пользоваться не строительными гвоздями, а шурупами, так как они в меньшей степени подвергаются расшатыванию.

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